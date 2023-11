MMA Offshore Aktie: Jetzt geht’s rund!

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Aktien. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Mma Offshore diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Trotzdem lag der Fokus in den letzten Tagen eher auf negativen Themen, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Auch die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Laufe der Zeit geben interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild. Hier zeigt sich, dass die Aktivität im Netz eher schwach war, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer schlechten Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Mma Offshore liegt bei 46,67, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, ergibt eine neutrale Einstufung. Insgesamt ergibt sich also ein neutrales Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1,23 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,54 AUD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Sowohl der Abstand zum GD200 als auch zum GD50 zeigt sich als gut, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.