MLS Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die Mls-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 9,09 CNH erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 8,61 CNH, was einer Abweichung von -5,28 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 9,08 CNH liegt mit einem Schlusskurs von 8,61 CNH (-5,18 Prozent Abweichung) darunter. Daher wird auch auf dieser kurzfristigen Basis das Rating als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt erhält Mls somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" erzielte die Mls-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,29 Prozent, was 10,19 Prozent unter dem Durchschnitt von 12,48 Prozent liegt. Im Bereich "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -6,49 Prozent, und Mls übertrifft diesen Wert um 8,78 Prozent. Aufgrund dieser Vergleiche wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt für Mls aktuell 55, was auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Auch der RSI25-Wert von 57 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt erhält die RSI-Einstufung somit ein "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Mls ist insgesamt positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich also eine positive Anleger-Stimmung für die Mls-Aktie.