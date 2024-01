MLS Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Aktie des Unternehmens Mls wurde über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung ausgewertet. Dabei zeigte sich eine erhöhte Diskussionsintensität, was auf ein starkes Interesse an der Aktie hindeutet und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich positiv verändert, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Mls in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

In puncto fundamentaler Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mls mit 87,07 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie wird daher weder als unterbewertet noch als überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Mls im Vergleich zur Branche Halbleiter- und Halbleiterausrüstung eine Dividendenrendite von 1,09 % aus, was 0,17 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt. Daher wird die Aktie auch hier als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Mls auf 9,03 CNH, während der aktuelle Kurs bei 8,18 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -9,41 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Stand von 8,89 CNH eine negative Bewertung von -7,99 Prozent. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Schlecht" vergeben.