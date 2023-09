MLP: Das spricht für die Aktie

Weitere Suchergebnisse zu "MLP":

Die Aktie des Finanzdienstleisters MLP (WKN: 656990) verlor am Freitagmorgen -0,4% und steht aktuell bei 4,85 €. Nach dem Anstieg auf 6 € im März hat die MLP-Aktie in den Folgemonaten wieder alle seit Jahresbeginn angefallenen Kursgewinne abgegeben. Was ist hier bloß los?