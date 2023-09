MLP Aktien – Platow Brief: „so günstig wie nie“. Vorstand rätselt über Kursschwäche – und Platow sieht die Chancen für Anleger.

MLP Aktien – der Platow Brief mag die Aktie. Die Aktie der MLP (ISIN:DE0006569908) sei so günstig wie noch nie bewertet. Auch wenn der Vorstand im Gespräch mit dem Platow Brief sich über die Aktienkursentwicklung der MLP wundert, so kann man das durchaus auch als Chance sehen. Hier die aktuelle Einschätzung der Aktie vom Platow Brief:



MLP steht vor stärkeren Quartalen

© MLP SE Bei MLP rätselt auch die Chefetage über die zuletzt schwächere Aktienkursentwicklung (August: -10%). „Es hat sich nichts verändert, wir liegen auf oder sogar leicht über unserem Plan“, wundert sich Finanzvorstand Reinhard Loose am Dienstag (5.9.) im Exklusiv-Interview mit PLATOW auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt. Nachdem MLP das schwierige Q2 gemeistert habe, erwartet er ein gutes Q3 und ein „deutlich besseres Schlussquartal“, weil das Q4 2022 schon durch ein eingetrübtes Immobiliengeschäft belastet war.

Seit Vorlage der Hj.-Zahlen Anfang August habe das Geschäft des Finanzdienstleisters keine Trendwende erfahren. „In der Vermögensverwaltung sehen wir eine leichte Verbesserung; die Altersvorsorge entwickelt sich sehr positiv und wir werden hier zum Jahresende am oberen Ende der üblichen 14 bis 20% der Gesamterlöse liegen; bei stabilen und leicht steigenden Einlagenvolumina wird das Zinsergebnis im 2. Hj. genauso gut aussehen wie nach sechs Monaten; und im Immobiliengeschäft erwarten wir ein deutlich besseres Ergebnis als noch zum Halbjahr“, skizziert Loose die Entwicklung der wichtigen Ertragssäulen.