MKiko Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

In den letzten Tagen war die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Deshalb bewertet die Redaktion die Aktie von Mk Seiko als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment. Bei der technischen Analyse ergibt sich ebenfalls eine neutrale Einschätzung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Mk Seiko-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 381,06 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 399 JPY liegt, was einem Unterschied von +4,71 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (388,08 JPY) weist mit dem letzten Schlusskurs von 399 JPY einen ähnlichen Wert (+2,81 Prozent) auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben zu einer mittleren Aktivität geführt, was zu einer langfristigen "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt. In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ergibt sich eine gemischte Bewertung. Der RSI der letzten 7 Tage (11) deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Gegensatz dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 42,31, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Mk Seiko.