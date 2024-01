MKS Instruments Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Mks Instruments hat in den letzten Tagen eine starke Performance gezeigt. Der aktuelle Kurs von 102,87 USD liegt 27,3 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +14,48 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.

Von fundamentaler Seite betrachtet weist die Mks Instruments jedoch ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 82 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 70 haben. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist und erhält daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass von insgesamt 6 Analystenbewertungen, 5 Bewertungen als "Gut" und 1 Bewertung als "Neutral" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 110,5 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 7,42 Prozent bedeutet. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für Mks Instruments waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen in den Diskussionen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt wird die Mks Instruments sowohl aus charttechnischer Sicht, fundamentalen Gesichtspunkten als auch auf Basis des Anleger-Sentiments als "Gut" bewertet.