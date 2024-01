MJ Holdings Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Der Relative Strength Index (RSI) für die Mj-Aktie zeigt einen Wert von 36 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt bei 50 und bestätigt somit ebenfalls ein neutrales Rating. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale RSI-Bewertung für die Mj-Aktie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass die Diskussionen über Mj in den letzten zwei Wochen eher neutral waren. In den letzten Tagen überwiegen jedoch die positiven Themen, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Aktie führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Mj deuten auf eine mittlere Aktivität im Netz hin und führen zu einer neutralen Einschätzung des langfristigen Stimmungsbildes.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Mj-Aktie der letzten 200 Handelstage um 10 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt eine Abweichung von 10 Prozent und führt somit zu einem schlechten Rating auf kurzfristiger Basis.

Insgesamt erhält die Mj-Aktie somit eine schlechte Bewertung für die einfache Charttechnik.