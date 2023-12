MJ Holdings Aktie: So schnell kann es gehen

Die technische Analyse der Aktie der Mj zeigt, dass sie derzeit -5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage erhält die Aktie jedoch eine Einstufung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -36,67 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Mj als Neutral-Titel betrachtet werden kann. Der RSI7 beträgt 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 47,5 liegt, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Aktivität der Mj-Aktie hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und erfordert eine Einstufung als "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für die Mj-Aktie in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".