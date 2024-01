MJ Holdings Aktie: Interessante Aussichten?

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um die Mj-Aktie ergibt ein neutrales Bild. In den letzten 30 Tagen gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger, daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Dividendenrendite von Mj beträgt derzeit 0 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,48 % liegt. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Mj-Aktie zeigt keine überkaufte oder überverkaufte Situation. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (40) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (48,94) führen zu einem "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zu ähnlichen Ergebnissen führen.

Insgesamt wird die Mj-Aktie aufgrund der genannten Kriterien mit einem "Neutral"-Rating bewertet.