MJ Gleeson Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Der Aktienkurs von Mj Gleeson hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 28,21 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt nur um 1,05 Prozent gestiegen, was einer Outperformance von +27,16 Prozent für Mj Gleeson entspricht. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hat Mj Gleeson mit einer Rendite, die 22,89 Prozent über dem Branchendurchschnitt lag, eine starke Performance gezeigt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten bewerten die Mj Gleeson-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Obwohl es im letzten Monat keine neuen Analystenupdates zu Mj Gleeson gab, liegt die durchschnittliche Kursprognose der Analysten bei 539 GBP, was einem Aufwärtspotential von 9,11 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Mj Gleeson daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso gab es keine signifikante Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen. Aufgrund dessen erhält die Mj Gleeson-Aktie ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Fundamental betrachtet weist Mj Gleeson ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,46 auf, was deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt (32). Durch das niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.

Insgesamt zeigt die Mj Gleeson-Aktie eine starke Performance in verschiedenen Bereichen und erhält sowohl von Analysten als auch auf fundamentalen Kriterien eine positive Bewertung.