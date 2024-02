MJ Gleeson Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die technische Analyse der Mj Gleeson-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 426,38 GBP verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der aktuelle Aktienkurs von 526 GBP einen Abstand von +23,36 Prozent zur Linie aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 481,9 GBP, was einer Differenz von +9,15 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird.

Langfristig betrachtet wird die Aktie von Mj Gleeson von Analysten als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 1 positiv, keine neutral und keine negativ. Der Durchschnitt der Analystenprognosen für das Kursziel liegt bei 518 GBP, was einer Erwartung von -1,52 Prozent entspricht und somit als "Neutral" bewertet wird.

Die Stimmung der Anleger und Nutzer auf sozialen Plattformen ist ebenfalls überwiegend positiv und unterstützt die Einschätzung der Aktie als "Gut". Darüber hinaus hat die Performance der Mj Gleeson-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +29,4 Prozent im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche und von 28,91 Prozent im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor erzielt, was zu einer Bewertung als "Gut" in dieser Kategorie führt.