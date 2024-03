MJ Gleeson Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an einem Tag und über den gesamten Zeitraum eine positive Richtung. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es vermehrt positive Diskussionen über das Unternehmen Mj Gleeson. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Mj Gleeson-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 434,03 GBP lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 516 GBP, was einer positiven Veränderung von 18,89 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 495,66 GBP liegt mit einem Unterschied von +4,1 Prozent nahe am letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie von Mj Gleeson zeigt sich eine mittlere Aktivität bei der Anzahl der Beiträge und Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum spürbar, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Analysten bewerten die Aktie von Mj Gleeson auf langfristiger Basis mehrheitlich als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 1 "Gut"-Bewertung und keine "Schlecht"-Bewertung. Auch wenn im letzten Monat keine neuen Analystenupdates vorliegen, wird ein Kursziel in Höhe von 518 GBP erwartet, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher die Gesamtbewertung als "Gut" eingestuft.