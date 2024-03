MJ Gleeson Aktie: Was noch aussteht!

Die technische Analyse der Mj Gleeson-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 434,91 GBP verläuft. Der aktuelle Aktienkurs von 500 GBP liegt damit um +14,97 Prozent darüber, was eine Einstufung als "Gut" ergibt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 496,68 GBP, was einer Differenz von +0,67 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis dieser beiden Zeiträume eine positive Einschätzung für die Mj Gleeson-Aktie.

Die Analysteneinschätzung für die Mj Gleeson-Aktie zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 "Gut"-Einstufung, 0 "Neutral"-Einstufungen und 0 "Schlecht"-Einstufungen von Research-Analysten vorgenommen wurden. Auch das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 518 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 3,6 Prozent und somit eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Zusammenfassend ergibt sich also eine positive Bewertung der Analysten für die Mj Gleeson-Aktie.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Mj Gleeson-Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,85 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 34,09 liegt und somit als unterbewertet eingestuft wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Mj Gleeson-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 29,42 Prozent erzielt, was 31,54 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt die Mj Gleeson-Aktie aktuell um 33,24 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung auf technischer, analytischer und fundamentalen Basis für die Mj Gleeson-Aktie.