MJ Gleeson Aktie: Was für ein Erfolg!

Sentiment und Buzz: Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie geben. In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Mj Gleeson. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert. Insgesamt erhält Mj Gleeson daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.

Branchenvergleich Aktienkurs: In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete Mj Gleeson eine Performance von 28,21 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche stieg der Durchschnitt nur um 0,62 Prozent, was bedeutet, dass Mj Gleeson eine Outperformance von +27,59 Prozent erzielte. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 5,57 Prozent, wobei Mj Gleeson mit 22,64 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Analysteneinschätzung: Von insgesamt 2 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Mj Gleeson-Aktie sind 2 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für die Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 11,13 Prozent steigen. Die daraus resultierende Empfehlung ist daher "Gut". Insgesamt erhält Mj Gleeson also von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs von Mj Gleeson liegt bei 485 GBP, was +10,37 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der letzten 200 Tage liegt die Distanz zum GD200 bei +17,04 Prozent, was ebenfalls eine Einstufung als "Gut" ergibt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.