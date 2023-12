MJ Gleeson Aktie: Der Knaller!

Die technische Analyse der Mj Gleeson-Aktie zeigt eine positive Entwicklung. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 412,36 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 475 GBP liegt, was einer Abweichung von +15,19 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (428,18 GBP) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von +10,93 Prozent bedeutet. Dadurch erhält die Mj Gleeson-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielt die Mj Gleeson-Aktie eine Outperformance von +31,05 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite mit 25,01 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Mj Gleeson ist insgesamt positiv, wie aus Diskussionsforen und sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 positive Einschätzungen abgegeben, was einem durchschnittlichen "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 539 GBP, was eine Empfehlung von +13,47 Prozent bedeutet. Auch aus Analystensicht erhält die Mj Gleeson-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.