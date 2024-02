MIXI Aktie: Was soll die Aufregung?

Weitere Suchergebnisse zu "Mixi":

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, gibt Auskunft über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Werteskala reicht von 0 bis 100. Der RSI für die Mixi liegt bei 87,17, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 58, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung "Schlecht" vergeben.

Die Anleger-Stimmung bei Mixi in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Mixi mittlerweile auf 2523,25 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 2385 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -5,48 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 2437,64 JPY, was zu einem Abstand von -2,16 Prozent führt und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Mixi daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten bei Mixi in den vergangenen vier Wochen nicht festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt. Insgesamt erhält Mixi auf dieser Stufe daher ein "Neutral"-Rating.