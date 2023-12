MIXI Aktie: Was macht der Markt?

Weitere Suchergebnisse zu "Mixi":

Der Einfluss des Internets auf die Stimmung und Diskussion über Aktien wird immer wichtiger. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Veränderung der Stimmung können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Bei Mixi wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine positive Veränderung hin, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten können auch weiche Faktoren wie die Stimmung auf sozialen Plattformen einen Einfluss auf Aktienkurse haben. Bei Mixi waren die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen überwiegend negativ, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird genutzt, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Mixi liegt bei 54,02, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 55,71, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt.

Bei der technischen Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts wird der aktuelle Trend des Wertpapiers ermittelt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Mixi-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 2555,77 JPY. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich darunter, was zu einer schlechten Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung.

Insgesamt ergibt sich für die Mixi-Aktie eine neutrale Bewertung basierend auf der Diskussionsintensität, der Stimmungsänderung, dem RSI und der technischen Analyse.