MIXI Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Mixi-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 2487,61 JPY für den Schlusskurs erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2661 JPY, was einem Unterschied von +6,97 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2480,64 JPY liegt mit einem Unterschied von +7,27 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt die Analyse, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Mixi diskutiert. An sieben Tagen war das Stimmungsbarometer auf grün, was auf eine überwiegend positive Stimmung der Anleger hinweist. Nur an drei Tagen war die Stimmung neutral. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Mixi liegt bei 12,45, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 40,88 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Mixi-Aktie.