MIXI Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die technische Analyse der Mixi-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 2583,66 JPY, während der aktuelle Kurs bei 2427 JPY liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -6,06 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 2329,16 JPY, liegt der letzte Schlusskurs nur um 4,2 Prozent darüber. Somit erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für Mixi somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

In den sozialen Medien zeigt sich ein überwiegend positives Stimmungsbild bezüglich Mixi. In den letzten Tagen gab es sechs positive und zwei negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Mixi somit von der Redaktion ein "Gut"-Rating hinsichtlich der Anlegerstimmung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum ergibt ein unterdurchschnittliches Bild für Mixi. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung in diesem Punkt. Auch der Relative Strength Index (RSI) zeigt interessante Ergebnisse. Der 7-Tage-RSI von 16,49 Punkten deutet darauf hin, dass Mixi momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen führt zu einer "Neutral"-Einstufung, da Mixi weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird Mixi somit mit "Gut" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.