MIXI Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die technische Analyse von Mixi-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 2551,1 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 2426 JPY nur eine Abweichung von -4,9 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf längerfristiger Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2340,28 JPY, was einer Abweichung von +3,66 Prozent entspricht. Auch auf dieser kurzfristigeren Basis wird die Mixi-Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Mixi-Aktie aktuell mit einem Wert von 21,68 überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 43, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung als "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Mixi in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".