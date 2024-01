MISUMI Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Weitere Suchergebnisse zu "Misumi Group":

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Misumi-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 12 und deutet auf eine Überverkaufssituation hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 45,36, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Misumi.

Die Misumi-Aktie liegt mit einem Kurs von 2413,5 JPY derzeit +3,33 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen ist die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -11,68 Prozent beläuft. Somit ergibt sich für die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Misumi-Aktie lassen Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie hat eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufgewiesen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Misumi in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die Anlegerstimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Misumi wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch während der vergangenen ein, zwei Tage sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Misumi insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.