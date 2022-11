MIRO GEHT ÜBER DAS ONLINE-WHITEBOARD HINAUS UND HILFT TEAMS, DAS BESTE AUS DER LEISTUNGSSTARKEN SOFTWARE FÜR VISUELLE ZUSAMMENARBEIT ZU MACHEN

San Francisco und Amsterdam (ots/PRNewswire) -Das Unternehmen stellt auf der Distributed '22 mehrere neue Produktfunktionen und Integrationen vor, die die Produktivität durch die Konsolidierung von Inhalten und den beliebtesten Tools in einem Teamarbeitsbereich beschleunigen sollen.Miro®, die Online-Plattform zur Beschleunigung von Innovationen durch visuelle Zusammenarbeit, gab heute die Einführung mehrerer neuer Funktionen und einer Reihe von Integrationen bekannt, die das Erlebnis der visuellen Zusammenarbeit für seine 45 Millionen Nutzer verbessern sollen. Insbesondere stellte das Unternehmen seine neuesten Funktionen als Teil eines digitalen Hubs vor, der die Produktivität von Teams durch die Konsolidierung der beliebtesten Tools in einem Teamarbeitsbereich beschleunigt. Mit den neuesten Versionen, die auf der Distributed '22 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3711204-1&h=952265555&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3711204-1%26h%3D470525982%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmirodistributed.com%252F%26a%3DDistributed%2B%252722&a=Distributed%C2%A0%2722) vorgestellt wurden, hat jedes Teammitglied die Möglichkeit, auf die für sein Projekt wichtigen Inhalte zuzugreifen, sie gemeinsam zu nutzen und sie in den richtigen Kontext zu setzen – mit Live-Content entfallen zeitraubende Arbeiten wie das Wechseln von Anwendungen.Distributed '22, die vierte jährliche Anwenderkonferenz von Miro, ist dafür vorgesehen, Unternehmen dabei zu helfen, „Raum für Menschen zu schaffen". Die meisten Teams, unabhängig von Standort oder Größe, sind auf ihre digitalen Tools angewiesen, um ihre Arbeit zu erledigen, aber verschiedene Teams verwenden oft unterschiedliche Tools, sodass der Wissensaustausch zu einer komplizierten, mühsamen Aufgabe wird. Hinzu kommt, dass die von den Teams am häufigsten verwendeten Tools nicht immer gut zusammen funktionieren und nur selten die wichtigsten Informationen in den richtigen Kontext setzen, was die Arbeit für Teams an verschiedenen Standorten und in unterschiedlichen Zeitzonen erschwert.„Mit dem Übergang zu neuen, modernen Arbeitsmodellen finden Projekte und Arbeitsvorgänge nun in der digitalen Welt statt. Und obwohl vieles für die Leistungsfähigkeit der Technologie spricht, behindert die ausufernde Zahl der Anwendungen in den Unternehmen tatsächlich den Arbeitsfortschritt. Unternehmen nutzen im Durchschnitt 288 verschiedene SaaS-Anwendungen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3711204-1&h=461902922&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3711204-1%26h%3D2245675899%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fapp.tryblossom.io%252Finsights%252FKPRJa6L3CJB2jhJf5d4A4D%26a%3DEnterprises%2Buse%252C%2Bon%2Baverage%252C%2B288%2Bdifferent%2BSaaS%2Bapps&a=Unternehmen+nutzen+im+Durchschnitt+288%C2%A0verschiedene+SaaS-Anwendungen) für ihre Geschäftstätigkeiten. Dies verursacht oft Probleme, von isolierten Wissensumgebungen bis zu der Schwierigkeit – wenn nicht gar Unmöglichkeit – der Einsicht in die genauesten und wertvollsten Daten und Inhalte, um auf dem Laufenden zu bleiben. Die Fähigkeit, relevante und umsetzbare Erkenntnisse zu erfassen und mit dem Team zu teilen, ist entscheidend – nicht nur für effektives und effizientes Arbeiten, sondern auch für schnelle Ergebnisse", sagt Varun Parmar, Chief Product Officer von Miro.Mit Miro als digitaler Drehscheibe können Teams ganz einfach eine umfassende, datenreiche Umgebung aufbauen, indem sie eine Vielzahl von Live-Inhalten an einem einzigen Ort zusammenführen und sowohl synchron als auch asynchron zusammenarbeiten. Miro ist jetzt noch wertvoller, da es mit einer Suite aus über 700 Tools und Integrationen, darunter Amplitude, Confluence, Grafana, Looker, Tableau, Typeform und YouTube, die gängigsten und komplexesten Arbeitsabläufe unterstützt – einschließlich Projektplanung, Reporting und Dashboarding, Mitarbeiter-Onboarding und Workshop-Moderation.Neu ist auch, dass Teams benutzerdefinierte Dashboards erstellen können, die Datenpunkte aus den am häufigsten verwendeten Apps in ihrem Software-Stack miteinander verbinden. Da die Dashboard-Daten ständig aktualisiert werden, sind die Einblicke immer genau, aktuell und für alle Mitarbeiter in einem Projekt verfügbar, wodurch Silos, die oft zwischen funktionsübergreifenden Teams entstehen, beseitigt werden. Jedes Dashboard dient selbst für die komplexesten Arbeitsabläufe als zentrale Informationsquelle.„Wir bieten leistungsstarke Wege zur Vorschau, Nutzung und Freigabe aller Informationen, die für den Aufbau von Kontext und Abstimmung sowie für das Erzielen von Ergebnissen am wichtigsten sind. Kombiniert mit der umfassenden Suite von Miro an Integrationen für verschiedene Arten von Inhalten – einschließlich Dokumenten, Umfragen und Videos –, die Teams täglich nutzen, hat Ihr Miro-Board jetzt die Möglichkeit, die einzige Informationsquelle für jedes Projekt zu werden", fuhr Parmar fort.Miro kündigte außerdem eine Reihe neuer Funktionen an, die jetzt in der Beta-Version verfügbar sind und die Plattform noch kollaborativer, interaktiver und dynamischer machen, unter anderem:- Interaktive Präsentationen: Machen Sie Präsentationen interaktiv, um das Engagement und die Einbindung zu erhöhen. Interaktive Präsentationen sind ein Update des Präsentationsmodus und bieten eine vereinfachte und erweiterte Symbolleiste sowohl für Vortragende als auch für Zuhörer. Präsentatoren können nun Inhalte von überall auf dem Board zeigen, anstatt sich auf eine Diashow zu beschränken, und die Zuhörer können nun über Aktivitäts-Apps teilnehmen, mit Inhalten wie Haftnotizen interagieren und sich ganz einfach einer Präsentation zuschalten, die gerade erst erstellt wird, wenn sie an einem Board ankommen.- Talktrack: Bringen Sie durch Board-Aufnahmen mehr menschliche Beziehungen in die Arbeit ein. Mit Talktrack kann jeder, der Miro verwendet, Video- oder Audioaufnahmen von seinem Board machen. Jedes Board ist in die Videoaufzeichnung eingebettet, sodass die Betrachter direkt mit dem Board interagieren können, wodurch ein intensives Gemeinschaftserlebnis entsteht. Talktrack ermöglicht auch die Aufzeichnung mehrerer Boards für mehrere Benutzer, um jeden Teil eines Projekts zu erfassen und zu kontextualisieren.- Lokalisierung: Miro soll für jeden zugänglich sein, und um dieses Versprechen zu erfüllen, ist die Plattform jetzt als Beta-Version auch auf Französisch, Deutsch, Spanisch und Japanisch verfügbar. Unser Team wird weiterhin aktiv an Übersetzungen in andere Sprachen arbeiten, um sicherzustellen, dass jede große Idee auf der ganzen Welt verstanden wird.- Neue Funktionen auf Wunsch der Miro-Community: Das Hauptaugenmerk von Miro liegt immer auf der Community, und es gibt jetzt mehr als sechs verschiedene Quellen, um Feedback zu erfassen und umzusetzen. Ab heute sind einige der von der Miro-Community am meisten gewünschten Funktionen verfügbar, darunter:- Zusammenklappbare Mindmap-Zweige: Die jetzt für alle Pläne verfügbaren, zusammenklappbaren Mindmap-Zweige ermöglichen es den Benutzern, Zweige zusammenzuklappen und zu erweitern, was die Zusammenarbeit und Navigation in großen Mindmaps noch vereinfacht.- Bildmaskierung und Rahmen: Mit der Bildmaskierung können Sie jedes Bild schnell und einfach auf die gewünschte Form zuschneiden und Ihre Bilder durch Hinzufügen eines Rahmens hervorheben.- Einfügen als Tabelle: Strukturierte Inhalte wie Tabellenkalkulationen lassen sich jetzt mühelos importieren. Kopieren Sie einfach einen beliebigen strukturierten Inhalt und klicken Sie dann auf Ihrem Miro-Board auf „Als Tabelle einfügen" oder „Als Haftnotiz einfügen".- Code-Block: Der Code-Block wurde speziell für Softwareentwickler, Personalverantwortliche, Ausbilder und andere Personen entwickelt, die spezielle Arbeitsabläufe für Ingenieure vereinfachen wollen. Der Code-Block hilft Teams dabei, qualitativ hochwertigere Software zu entwickeln, indem es ihnen ermöglicht, Codes zu erstellen, Fehler aus der Ferne zu beheben und gemeinsam daran zu arbeiten.Schaffen Sie neue Verbindungen in Ihrem Team und probieren Sie alle neuen Funktionen aus, die heute bekanntgegeben wurden. Melden Sie sich dazu hier an: https://mirodistributed.com/beta (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3711204-1&h=3218530208&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3711204-1%26h%3D1069806825%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmirodistributed.com%252Fbeta%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmirodistributed.com%252Fbeta&a=https%3A%2F%2Fmirodistributed.com%2Fbeta)Informationen zu MiroMiro ist eine Online-Plattform für visuelle Zusammenarbeit, die entwickelt wurde, um Kreativität freizusetzen und Innovation in Teams aller Art zu beschleunigen. Die unendliche Leinwand der Plattform ermöglicht es Teams, ansprechende Workshops und Meetings zu leiten, Produkte zu entwerfen, Ideen auszutauschen und vieles mehr. Miro, das seinen Hauptsitz in San Francisco und Amsterdam hat, bedient mehr als 45 Millionen Nutzer weltweit, darunter 99 % der Fortune-100-Unternehmen. Miro wurde 2011 gegründet und beschäftigt derzeit mehr als 1.500 Mitarbeiter in 12 weltweit verteilten Geschäftszentralen. Weitere Informationen finden Sie auf https://miro.com.

Informationen zu MiroMiro ist eine Online-Plattform für visuelle Zusammenarbeit, die entwickelt wurde, um Kreativität freizusetzen und Innovation in Teams aller Art zu beschleunigen. Die unendliche Leinwand der Plattform ermöglicht es Teams, ansprechende Workshops und Meetings zu leiten, Produkte zu entwerfen, Ideen auszutauschen und vieles mehr. Miro, das seinen Hauptsitz in San Francisco und Amsterdam hat, bedient mehr als 45 Millionen Nutzer weltweit, darunter 99 % der Fortune-100-Unternehmen. Miro wurde 2011 gegründet und beschäftigt derzeit mehr als 1.500 Mitarbeiter in 12 weltweit verteilten Geschäftszentralen.