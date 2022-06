MIRACLE MILES GROUP INC. schließt $100M-Serie zur Wachstumsbeschleunigung ab

Los Angeles (ots/PRNewswire) -Die gemeinsam von IDG Capital und Sequoia Capital China geführte Serie-A-Finanzierung des Schuhunternehmens zeigt das Vertrauen der VC-Riesen in die Aussichten und das Potenzial dieses Unternehmens.MIRACLE MILES GROUP INC., ein Schuhtechnologieunternehmen, dem die beliebte Marke Dream Pairs gehört, gibt heute offiziell bekannt, dass es eine Serie-A-Finanzierung in Höhe von 100 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat. Die gemeinsam von IDG Capital und Sequoia Capital China geführte Finanzierung wird die aggressive Expansion des Unternehmens auf dem globalen Markt weiter vorantreiben.„Diese Finanzierungsrunde wurde trotz eines besonders herausfordernden und turbulenten Kapitalmarktes abgeschlossen, was das Vertrauen der erstklassigen Investoren in die Stärke unseres Unternehmens zeigt", so Brian Cao, Gründer der MIRACLE MILES GROUP INC. „Um sich auf die globale Expansion vorzubereiten, entwickelt das Unternehmen eine intelligente Cloud-Plattform zur Analyse der Big Data der Branche. Die Einrichtung hocheffizienter digitaler Managementsysteme verbessert den gesamten Produktlebenszyklus von der Produktgestaltung und -entwicklung bis hin zum Endverbrauchergeschäft."Das Unternehmen verfügt über drei wichtige Marken: Dream Pairs (https://dreampairshoes.com/), die bei Amazon.com im Verkauf von Damenmode-Schuhen führend ist, die Business-Casual-Marke für Herrenmode Bruno Marc (https://brunomarcshoes.com/) und Nortiv8 (https://nortiv8shoes.com/), eine Outdoor-Freizeitlinie. Alle drei gehören zu den 100 größten Schuhmarken auf Amazon.com mit mehr als 20 Millionen verkauften Schuhpaaren. Vor allem Dream Pairs ist in vielen Kategorien, darunter Sandalen mit Absatz, flache Schuhe und Pumps, ein Verkaufsschlager.„Wir sind sehr beeindruckt von ihrem Fleiß und ihrer Ausdauer bei der Verbesserung der Customer Experience Journey", erklärte Jiajia Zou, Partner von Sequoia Capital China (https://www.sequoiacap.cn/). IDG (https://en.idgcapital.com/)s Partner Meng Lian äußerte sich ebenfalls sehr positiv über die Effizienz der Lieferkette: „Die Miracle Miles Group hat einen beeindruckenden Marktanteil und wächst trotz einer weltweiten Pandemie weiter. Wir sind erstaunt über ihr Engagement bei der raschen Einführung und Verbesserung künftiger Varianten. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit ihnen zu wachsen", sagte Meng.Mit den Finanzmitteln aus dieser Finanzierungsrunde wird das Unternehmen noch mehr Kunden in den USA erreichen und in 2 bis 3 Jahren einen größeren Kundenstamm in Amerika, Europa und Asien aufbauen.Informationen zu MIRACLE MILES GROUP INC.MIRACLE MILES GROUP INC. ist ein technologieorientiertes Schuhunternehmen mit den drei gut eingeführten Marken Dream Pairs, Bruno Marc und Nortiv8, die verschiedene Kategorien abdecken: Damenschuhe, Kinderschuhe, Herrenschuhe, Outdoor-Schuhe und Arbeitsschuhe. Mit mehr als zweitausend Schuhmodellen und zwanzig Millionen Nutzern hat es sich MMT zur Aufgabe gemacht, für die Verbraucher einen Mehrwert zu schaffen und ihnen Qualitätsmode zugänglich zu machen, indem das Unternehmen modische, funktionelle und bequeme Schuhe zu vernünftigen Preisen anbietet.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:pr@mirmiles.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1843963/Press_Release_Image.jpgOriginal-Content von: Miracle Miles Technology Co., übermittelt durch news aktuell