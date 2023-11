MIPS AB, ist immer für eine Überraschung gut!

Weitere Suchergebnisse zu "Auckland International Airport":

Die Mips-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 318,3 SEK gehandelt, was -0,96 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -28,7 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen über Mips in den sozialen Medien zeigen keine klare Tendenz in Bezug auf die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie. Überwiegend wurden neutrale Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Aktie von Mips bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Mips wurden anhand der Beitragsanzahl über einen längeren Zeitraum sowie der Änderung der Stimmung analysiert. Die Beitragsanzahl zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Mips weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Daher wird der Aktie von Mips bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) für Mips liegt bei 55,39 und wird daher als "Neutral" betrachtet, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 44, was ebenfalls als Anzeichen für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.