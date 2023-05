MINISO feierte die große Eröffnung seiner globalen Hauptfiliale am Times Square, New York

New York (ots/PRNewswire) -Die Lifestyle-Einzelhändler MINISO (NYSE: MNSO; HKEX: 9896) eröffnete am Freitag, den 19. Mai (EST), offiziell seine neue globale Hauptfiliale am New Yorker Times Square. Die neue Filiale ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte der Marke und bringt die für MINISO typische fröhliche Einstellung und die unterhaltsamen, erschwinglichen und gut gestalteten Produkte direkt in das Herz eines der berühmtesten Einkaufsviertel der Welt.Die neue Hauptfiliale, die sich im ersten von 5 Stöcken am Times Square befindet, hat einen hellen und klaren Stil, der den Blick auf die lizenzierten Kollektionen von MINISO mit einigen der weltweit bekanntesten Inhaber von geistigem Eigentum lenkt. Von Sanrio bis We Bare Bears. Die lizenzierten Kollektionen sind nur einige der 2.500 Produkte, die in der neuen Filiale in zehn speziellen Produktbereichen angeboten werden. Neben den lizenzierten Kollektionen umfassen die Zonen auch Sammlerstücke, Spielzeug, Plüschtiere, Düfte, Accessoires, Schminkutensilien, Snacks, Elektronik sowie Geschenke und Schreibwaren."Wir freuen uns sehr, unsere neue Hauptfiliale hier am Times Square zu eröffnen", sagte Jack Ye, Gründer und CEO von MINISO, bei der großen Eröffnungsveranstaltung. "Die Präsenz in einem der bekanntesten Handels- und Kulturzentren der Welt ermöglicht es uns, täglich neue Zielgruppen zu erreichen und unsere lustigen Qualitätsprodukte Hunderttausenden von New Yorkern und Touristen vorzustellen, die jeden Tag durch diese Straßen gehen."Am Eröffnungstag wurden die Passanten von der Partystimmung und den attraktiven Schaufenstern angelockt, in denen beliebte Disney-Figuren wie Mickey Mouse und Toy Story sowie andere berühmte Lizenzfiguren zu sehen sind. Die Besucher der Filiale waren eingeladen, an der Feier teilzunehmen. Bei Gewinnspielen und Verlosungen hatten die Kunden die Chance, tolle Preise zu gewinnen, darunter Geschenke, Produkte von Hello Kitty's Muttergesellschaft Sanrio und Einkaufsgutscheine. Das vielfältige Produktsortiment und das ansprechende Einkaufserlebnis von MINISO erwiesen sich als großer Erfolg: Am Eröffnungstag erzielte die Filiale einen Umsatz von fast 80.000 Dollar und stellte damit einen neuen Rekord für einen einzigen Tag unter allen Filialen weltweit auf.Tom Harris, Präsident der Times Square Alliance, nahm an der Zeremonie teil. "Ich möchte MINISO zur Eröffnung einer Hauptfiliale am Times Square gratulieren", sagte er. "Der Times Square ist bekannt für seine pulsierende und lebendige Atmosphäre. MINISO bringt seine breite Palette an Lifestyle-Produkten mit und trägt zu einem dynamischen Umfeld bei. Seine Ankunft spiegelt die Inklusivität und Vielfalt des Times Square wider".Die Eröffnung der neuen Hauptfiliale am Times Square im Jahr 2023, dem Jahr des 10-jährigen Bestehens der Marke, erfolgt kurz nach der Ankündigung einer neuen globalen Strategie. Die Strategie zielt darauf ab, MINISO in eine Lifestyle-Supermarke umzuwandeln, um den Kunden in aller Welt noch mehr Freude zu bereiten. Die neue Hauptfiliale am Times Square verspricht nicht nur, diesen Wandel voranzutreiben, sondern zeigt auch das starke Engagement von MINISO, eine florierende Präsenz auf dem US-Markt zu etablieren. Mit über 70 Filialen und einem engagierten Team von Mitarbeitern vor Ort hat sich der US-Markt in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen zum leistungsstärksten Überseemarkt von MINISO entwickelt.MINISO wird sich auch in Zukunft auf Produktinnovationen und den Betrieb der Filialen konzentrieren, um den Kunden ein Einkaufserlebnis zu bieten, bei dem sie auf Schatzsuche gehen können, mit einer Reihe von fesselnden lizenzierten Kollektionsbereichen in den Filialen. Die Marke hat sich außerdem das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis Ende 2023 mehr als 100 Filialen in den USA zu eröffnen. Seit der Gründung im Jahr 2013 hat MINISO in 106 Märkten mit mehr als 5.514 Filialen Fans gewonnen und weltweit über 1 Milliarde Kunden angezogen. Die neue Hauptfiliale stellt sicher, dass die Marke noch mehr Kunden aus noch mehr Ecken der Welt erreichen kann.Informationen zu MINISODie MINISO Gruppe ist ein globaler Lifestyle-Einzelhändler, der eine Vielzahl von designorientierten Lifestyle-Produkten anbietet. Das Unternehmen bedient die Verbraucher in erster Linie über sein großes Netz von MINISO-Filialen und fördert ein entspannendes, schatzsuchendes und fesselndes Einkaufserlebnis voller reizvoller Überraschungen, das alle Bevölkerungsschichten anspricht. Ästhetisches Design, Qualität und Erschwinglichkeit stehen im Mittelpunkt jedes Produkts in MINISOs breitem Produktportfolio und das Unternehmen bringt kontinuierlich und häufig Produkte mit diesen Qualitäten auf den Markt. Seit der Eröffnung der ersten Filiale in China im Jahr 2013 hat das Unternehmen seine Flaggschiffmarke "MINISO" zu einer weltweit anerkannten Einzelhandelsmarke ausgebaut und ein umfangreiches Filialnetz weltweit etabliert.