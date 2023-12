MIE Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die Analyse von Mies Aktie zeigt gemischte Signale in Bezug auf Stimmung und Buzz im Netz. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls weitgehend stabil, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Der Dividendenertrag von Mie liegt jedoch 9,32 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Mie-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt dasselbe Ergebnis, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat Mie im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,48 Prozent erzielt, was 19,31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.