MIE Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die Dividende von Mie liegt derzeit bei 0 im Verhältnis zum Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -9,07 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt für "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" entspricht. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Mie daher als "Schlecht".

In fundamentalen Aspekten liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Mie derzeit bei 0,05, was unter dem Branchendurchschnitt von 11,74 liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

Das Sentiment und der Buzz um Mie zeigen keine wesentlichen Veränderungen in den letzten Wochen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet, ebenso wie die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als überwiegend neutral bewertet. Die Kommentare und Wortmeldungen der privaten Nutzer spiegeln größtenteils neutrale Themen wider, was zu einer insgesamt neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Daher ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.