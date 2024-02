MIE Aktie: Ruhig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "Bouygues":

Bei Mie handelt es sich um ein Unternehmen, das im Bereich Öl, Gas und Kraftstoffverbrauch tätig ist. In Bezug auf die Dividende liegt das Unternehmen mit 0% unter dem Branchendurchschnitt von 8,32%. Dies bedeutet eine Underperformance von 8,32 Prozentpunkten und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) aktuell bei 44,44 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein RSI-Wert von 48, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung des RSI als "Neutral".

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -36,67% erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -7,79% gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -28,88% im Branchenvergleich, was zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Mie in Bezug auf die Dividende, den RSI, die Aktienkursentwicklung und das Sentiment und Buzz insgesamt als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft wird.