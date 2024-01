MIE Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die Stimmung auf den sozialen Plattformen in Bezug auf die Aktienkurse von Mie wird als neutral eingeschätzt. Die Nutzer haben in den letzten Tagen überwiegend neutrale Themen diskutiert, was zu dieser Einschätzung geführt hat. Auch der Relative Strength Index (RSI) weist auf Neutralität hin, da der Wert aktuell bei 50 liegt, weder überkauft noch -verkauft. Selbst bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) bleibt der Wert bei 50, was weiterhin auf Neutralität hindeutet.

In einem Branchenvergleich zeigt sich, dass Mie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor mit einer Rendite von -31,48 Prozent mehr als 25 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die eine mittlere Rendite von -6,09 Prozent hat, liegt Mie mit 25,39 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentaler Hinsicht wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, das aktuell bei 0,05 liegt und damit 100 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) von 11. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.