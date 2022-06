MIC Global nimmt über Syndikat 5183 Underwriting bei Lloyd's auf

Weitere Suchergebnisse zu "mic":

New York (ots/PRNewswire) -MIC Global gibt heute bekannt, dass das Lloyd's Syndikat 5183 die Genehmigung erhalten hat, mit sofortiger Wirkung das Underwriting aufzunehmen. Das Syndikat 5183 wird von Asta über die Lloyd's Syndicate in a Box (SIAB)-Plattform verwaltet.Das Syndikat 5183 festigt MIC Global als international führenden Anbieter von eingebetteten Versicherungslösungen für Plattformunternehmen - eine Position, die durch die Ernennung von Erik Johnson zum Senior Underwriting Manager weiter gestärkt wird, um die Ziele des Syndikats zu unterstützen.Harry Croydon, CEO und Gründer von MIC Global, sagte:„Als Syndikat von Lloyd's kann MIC Global Unternehmen nun hoch bewertete, relevante und erschwingliche Versicherungsprodukte anbieten, die sich leicht in ihre bestehenden digitalen Prozesse einbetten lassen. Dies wird die Bereitstellung von Kleinstversicherungsprodukten beschleunigen, wann und wo die Kunden sie benötigen, und den Zugang zu einer Deckung ermöglichen, die über herkömmliche Versicherungsmethoden nicht ohne weiteres erhältlich istSteve Haase, Präsident von STP Insurance Services, LLC, einem in den USA ansässigen Makler, war federführend bei der Organisation der ersten beiden Partnerschaften von MIC Global, die es dem Unternehmen ermöglichen, Geschäfte über das Lloyds Syndikat 5183 zu zeichnen.Die erste Partnerschaft besteht mit InsureTEK, einer LCaaS-Plattform (Loss Control as a Service), die hilft, katastrophale Wasserereignisse vorherzusagen und zu verhindern, bevor sie eintreten.Michael P. Murphy, KM-Präsident und CEO von InsureTEK, kommentiert:„Als wir auf der Suche nach einem strategischen Partner waren, der uns dabei helfen sollte, eine eingebettete Abdeckung für IoT-Wassersensorsysteme zu entwickeln, suchten wir auf dem Markt nach einem Unternehmen, das die Notwendigkeit der Weiterentwicklung versteht, um relevant zu bleiben. MIC Global brachte Unternehmergeist und technisches Fachwissen mit, das zu einem Eckpfeiler unseres Unternehmens geworden ist. Ihre Innovatoren und Fachleute sind unübertroffen, wenn es darum geht, unkonventionelles Denken mit der Einhaltung von Vorschriften in Einklang zu bringenDas zweite Konto von MIC Global, das vom Syndikat 5183 gezeichnet wurde, ist h.way, eine Neobank in hispanischem Besitz, die auf die finanziellen Bedürfnisse und Probleme der hispanischen Gemeinschaft ausgerichtet ist.Lionel Carrasco, Gründer und CEO von h.way, sagte:„Wir haben festgestellt, dass ein großer Teil unserer Kunden nicht krankenversichert ist. Durch die Partnerschaft mit MIC Global können wir unseren Mitgliedern im Rahmen unserer h.way-Mitgliedschaft Zugang zu bis zu 1.000$ für unerwartete medizinische Ausgaben verschaffen. Das Wertversprechen von MIC Global stimmt eindeutig mit dem Ziel unseres Unternehmens überein, gleichberechtigte Finanzdienstleistungen und kulturell geprägte Produktinnovationen anzubieten"Julian Tighe, CEO von Asta, fügt hinzu: „Wir freuen uns, dass das Syndikat von MIC Global die Genehmigung von Lloyd's erhalten hat, mit dem Underwriting zu beginnen. Der Beitritt zu Lloyd's ermöglicht es MIC Global, seine Reichweite erheblich zu erweitern. Für Presseanfragen oder weitere Informationen über MIC Global besuchen Sie bitte https://www.micglobal.com oder per E-Mail Press@MICGlobal.comWeitere Informationen über Asta finden Sie unter https://www.asta-uk.com

Original-Content von: MIC Global, übermittelt durch news aktuell