MHP Hotel: Frisches Kapital für Flexibilität und Wachstumspläne

Die Hotel-Investment- und Management-Plattform MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24) plant die neuen Mittel aus der jüngst platzierten Kapitalerhöhung für Wachstumsprojekte und die mittelfristige Flexibilität einzusetzen. In der jüngsten Kapitalrunde Ende vergangener Woche erzielte die Gesellschaft einen Bruttoemissionserlös von rund 1,17 Millionen Euro. Die Aktien wurden vorwiegend von institutionellen Investoren aus Deutschland und der Schweiz erworben. Die Emission war leicht überzeichnet.

Aktuell verfolgt die MHP Hotel AG mehrere erfolgsversprechende, neue Hotelprojekte im deutschsprachigen Raum. Die erzielten Mittel sollen auch als Basis für die Realisierung dieser Projekte eingesetzt werden. Die jüngste Kapitalerhöhung ist daneben ein kleiner Teil der angekündigten Kapitalmaßnahmen für das laufende Jahr. Je nach Marktlage ist weiterhin vorgesehen, den Wachstumskurs der MHP Hotel AG durch eine geplante Barkapitalerhöhung abzusichern, die den Freefloat der Aktie auf etwa 30 Prozent erhöhen soll.

Die MHP Hotel AG ist eine unabhängige deutsche Hotel-Investment- und Management-Plattform mit Sitz in München. Die im Jahr 2012 gegründete Gruppe entwirft innovative Betreiberkonzepte für Hotels des Premium Segments, die sich im Besitz von namhaften institutionellen Investoren befinden, und ist Franchisenehmer von Marriott International, der größten Hotelgesellschaft der Welt. MHP versteht sich als partnerschaftliches Bindeglied zwischen Franchisegebern, Immobilieninvestoren, Hotelgästen und Mitarbeitern. Aktuell gehören die Le Méridien Hotels in Hamburg, Stuttgart, München und Wien, das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel, das Hotel Luc, Autograph Collection in Berlin sowie das JW Marriott Hotel Frankfurt zum Portfolio. Hinzu kommt das im Juni 2022 eröffnete Basel Marriott Hotel sowie das neue JW Marriott Hotel München, dessen Eröffnung Ende 2023 geplant ist. Im November 2021 startete das MOOONS Vienna als erstes Hotel unter der Eigenmarke MOOONS.