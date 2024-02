MHP Hotel Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Mhp Hotel wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Die Redaktion hat verschiedene Kommentare und Äußerungen ausgewertet, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben, und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Anleger-Stimmung als "gut" einzustufen ist. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu dieser Einschätzung beiträgt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Mhp Hotel-Aktie mittlerweile auf 1,22 EUR, während der aktuelle Kurs bei 1,3 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "gut". Die Distanz zum GD200 beträgt +6,56 Prozent und der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1,2 EUR, was einer Distanz von +8,33 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "gut" in Bezug auf die technische Analyse.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Mhp Hotel-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 40, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI-Wert auf 25-Tage-Basis (37,04) zeigt ebenfalls eine "neutrale" Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ebenfalls ein "neutraler" Rating für Mhp Hotel.