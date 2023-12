MHP Hotel Aktie: Das ist mal eine Nummer!

In den sozialen Netzwerken herrscht bei den Anlegern in Bezug auf das Unternehmen Mhp Hotel derzeit eine neutrale Stimmungslage. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen, über die diskutiert wurde. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Aus technischer Sicht ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da der Durchschnitt des Schlusskurses der Mhp Hotel-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1,2 EUR lag, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 1,17 EUR lag, was einem Unterschied von -2,5 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (1,2 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt mit einer Abweichung von -2,5 Prozent. Daher erhält die Mhp Hotel-Aktie auch aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten 30 Tagen keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Mhp Hotel-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Mhp Hotel-Aktie liegt bei 60, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage Basis ergibt mit einem Wert von 50 eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt führt die RSI-Bewertung somit zu einem "Neutral"-Rating für die Mhp Hotel-Aktie.