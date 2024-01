MHP Hotel AG operativ läuft’s. Aussichten mit Königshoferöffnung für 2024 gut. Aber die Aktie? Naja…

Die Hotellerie kommt nach den schwierigen Corona-Jahren wieder in Schwung. Vor allem gefragt: Premium- und Luxushäuser – wie diejenigen der MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24). Zahlen für Q4/2023 sehen eine Auslastung auf Rekordniveau von 76%, Umsatzsteigerungen von 9% auf 37,2 Mio EUR.

Dazu die prestigeträchtige Eröffnung des Königshofs in München, die den Hotels der MHP-Gruppe ein weiteres Luxushaus in 2024 hinzufügen wird. Ein insgesamt „rundes Bild“ Oder mit den Worten Dr. Jörg Frehses, Vorstandsvorsitzender (CEO): „Die Entwicklung unseres Hotelportfolios im vierten Quartal 2023 bestätigt den strategischen Fokus der MHP Hotel AG auf das Premium und Luxus Segment. Die Auslastung war geprägt von der starken Nachfrage von nationalen und internationalen Reisenden. Sehr erfreulich ist auch der signifikante Anstieg des F&B-Umsatzes in unseren Hotels.“

Bevor es um 2024 geht die Zahlen des letzten Quartals für den Freund von Statistiken: Umsatzaufteilung: Der mit Speisen und Getränken erzielte F&B-Umsatz legte dabei um 27 % zu, während der Anstieg des Logis-Umsatzes 6 % betrug. Die zentrale Performance-Kennzahl RevPar (Umsatz pro verfügbarem Zimmer), lag im vierten Quartal mit 158 EUR auf Höhe des Vorquartals (Q3 2023: 158 EUR). Gegenüber dem Vorjahr (Q4 2022: 149 EUR) und dem Jahr 2019 (Q4 2019: 137 EUR) verzeichnete der RevPar eine deutliche Steigerung.

Starke Zahlen – und in 2024 geplante Eröffnung Koenigshof, in 2025 Conrad Hotel in der Mönckebergstrasse in Hamburg. Zwei „Hingucker“-Hotels. Kommt Schwung bei MHP Hotel AG auf!

Unter der Hilton Luxusmarke Conrad Hotels & Resorts soll voraussichtlich 2025 nach umfangreicher Renovierung das ehemalige HYATT Hotel in der Mönckebergstraße unter Aegide der MHP Hotel AG eröffnen. Und als zweiter „sicherer“ Höhepunkt – ein Jahr vorher – steht ab 2024 auch der Koenigshof in München als Teil der renommierten Marke „The Luxury Collection“ unter der Führung der MHP Hotel AG. Und dazu kommen auch hohe Erwartungen an die anderen Hotels im Portfolio:

Ausblick 2024.

Für das Geschäftsjahr 2024 erwarte MHP Hotel eine weiterhin stabile nationale und internationale Nachfrage. Weiteres Wachstumspotenzial sehe das Unternehmen durch die Erweiterung des Portfolios um den Koenigshof in München. Zudem dürfte die Fußball Europameisterschaft im Sommer 2024 für zusätzliche Nachfrage in Deutschland sorgen. Auch der Hotelmarkt in Wien, wo MHP mit der Eigenmarke MOOONS und dem Le Méridien gleich über zwei Hotels verfüge, zeichne sich durch eine anhaltend hohe Nachfrage aus.

Michael Wagner, Vorstand (COO): „Wir freuen uns, dass im neuen Geschäftsjahr mit dem Koenigshof eine Münchener Ikone als Teil der „The Luxury Collection“ auf den Hotelmarkt zurückkehrt und Teil unseres Hotelportfolios wird. Neben dieser Neueröffnung lassen uns auch eine unverändert hohe Nachfrage und zusätzliche Übernachtungen im Zuge der Fußball Europameisterschaft positiv auf das gerade begonnene Geschäftsjahr blicken.“ Bevor 2025 das „neue“ Conrad in Hamburg seine Pforten öffnet und 2024 in den ehemaligen Königshof am Karlsplatz/Stachus wieder Hotelleben einkehrt, sollten noch weitere Wachstumsschritte der MHP Hotel AG erfolgen können. So wie im Interview des CEO seinerzeit angekündigt.

AUSZÜGE AUS DEM INTERVIEW MIT CEO DR JÖRG FREHSE – Mai 2023:

(…)

Und wie sieht es mit neuen Hotelprojekten aus?

Dr. Jörg Frehse: Wir evaluieren regelmäßig attraktive Expansionsmöglichkeiten und schließen weitere Hotelübernahmen und -käufe nicht aus. Spätestens in den Jahren 2024 und 2025 werden auch die beiden bereits vertraglich gesicherten Luxushotels in München und Hamburg mit ihren Erlösen zum Gesamtumsatz beitragen.

(…)

Wie geht es mittelfristig mit der MHP weiter?

Dr. Jörg Frehse: Für die eigentümergeführte MHP Gruppe haben wir uns einen ambitionierten Wachstumskurs vorgenommen. Wir sind hervorragend positioniert, um von einer Konsolidierung des europäischen Hotelmarktes weiterhin zu profitieren. Das haben wir bereits mit der Übernahme von sechs neuen Hotelverträgen in den vergangenen zwei Jahren getan. Wir gehen jedoch mit Bedacht vor und wollen nicht um jeden Preis wachsen. Denn eines steht für uns fest: Wir werden nur selektiv neue Hotels in unser Portfolio übernehmen, bei denen wir absolut davon überzeugt sind, dass sie unserer Strategie und Positionierung entsprechen und vor allem, dass sie unser Portfolio bereichern.

HIER DAS VOLLSTÄNDIGE INTERVIEW -HIER.

Weniger Begeisterung sollte man beim Aktionariat finden: Anfang Februar 2022 in Kursregionen von 1,60 EUR durch Reverse Takeover in den Fokus gekommen, ist seitdem nicht viel passiert. Trotz klarer Verbesserung der operativen Kennziffern. In den letzten 12 Monaten „machte“ die Aktie ein Minus von rund 3% – kein Beinbruch, aber auch kein Grund für Freudensprünge. Generell haben es MicroCaps oder Smallcaps wie eine MHP Hotel schwer eine gewisse Wahrnehmung am Kapitalmarkt zu finden. Ob sich das beim Münchener Hotelbetreiber mit den anstehenden „gesellschaftlichen Ereignissen“ ändern kann? Schauen wir mal…