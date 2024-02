Mit MHHC Enterprises wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die Mhhc-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,04 USD verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 0,033 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -17,5 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,06 USD) liegt über dem aktuellen Kurs (-45 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält das Unternehmen insgesamt für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu dieser Einschätzung führt.

Hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich für Mhhc eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Mhhc-Aktie liegt bei 81, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 59,94, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Mhhc.