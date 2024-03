MGP Ingredients-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Der Relative Strength Index (RSI) der Mgp Ingredients liegt bei 51,33, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 46, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt wird die Kategorie daher als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte Mgp Ingredients in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,01 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Getränke"-Branche im Durchschnitt um -3,79 Prozent, was eine Underperformance von -6,21 Prozent für Mgp Ingredients bedeutet. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Performance von Mgp Ingredients mit -40,96 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Mgp Ingredients eine starke Aktivität und eine positive Änderung der Stimmungsrate. Daher wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Auch die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein, zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Mgp Ingredients diskutiert. Als Resultat wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet. Daher ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.