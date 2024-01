MGP Ingredients Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Mgp Ingredients, ein Unternehmen aus dem Bereich "Getränke", hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,7 Prozent erzielt. Dies liegt 188,55 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche "Verbrauchsgüter" und 19,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von -11,59 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI von Mgp Ingredients liegt bei 66,24, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 47,11, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der Wert bei 16,39, was 56 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 37. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Was die Dividenden betrifft, so bietet Mgp Ingredients eine Dividendenrendite von 0,47 %, was 3,61 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser niedrigeren Dividendenausschüttung wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.