MGP Ingredients Aktie: Quo vadis?

Die Dividendenrendite von Mgp Ingredients beträgt derzeit 0,52 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,15 % in der Getränkebranche. Dies bedeutet eine Differenz von 3,63 Prozentpunkten und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist Mgp Ingredients ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,29 auf, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 30,6 in der Getränkebranche. Dieser Abstand von 47 Prozent führt zu einer Einstufung als "Gut"-Empfehlung.

Die Stimmung bezüglich Mgp Ingredients ist laut unserer Analysten auf sozialen Plattformen überwiegend positiv. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um das Unternehmen aufgegriffen, weshalb die Aktie in dieser Betrachtung als "Gut" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Mgp Ingredients in den vergangenen 12 Monaten eine Rendite von -10,01 Prozent erzielt, was mehr als 91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 48,85 Prozent in der Getränkebranche liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.