MGP Ingredients Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Mgp Ingredients: Analyse der Aktienbewertung

Die Aktie von Mgp Ingredients wird aufgrund verschiedener Faktoren analysiert, um eine fundierte Bewertung abgeben zu können.

In Bezug auf die Dividende liegt Mgp Ingredients mit einer Ausschüttung von 0,47 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Getränke (3,8 %) niedriger. Die Differenz beträgt 3,33 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Mgp Ingredients als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 16,39 insgesamt 59 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Getränke", der 40,47 beträgt. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine Einstufung als "Gut".

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Mgp Ingredients als "Neutral" eingestuft, da sowohl der 7-Tage-RSI (63,49 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (44,23 Punkte) darauf hinweisen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Mgp Ingredients in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Hingegen wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Mgp Ingredients aufgrund der genannten Punkte mit einem "Schlecht" bewertet.