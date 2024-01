MGM Resorts Aktie: In selten guter Lage!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Mgm Resorts wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Aktuell beträgt der 7-Tage-RSI 16,27 Punkte, was darauf hinweist, dass Mgm Resorts momentan überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, weshalb das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen hat Mgm Resorts derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 85,83, was 70 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Analysten haben Mgm Resorts in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 7 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Aktuell liegen keine Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 55 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 20,93 Prozent bedeutet.

Die Diskussionen auf sozialen Medien rund um Mgm Resorts spiegeln insgesamt eine negative Stimmung wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen, und es wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Daraus ergibt sich die Einschätzung, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Auf der anderen Seite ergibt sich jedoch ein positives Handelssignal, was zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Gut" führt. Zusammenfassend ist die Auffassung, dass die Aktie von Mgm Resorts in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.