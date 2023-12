MGM Resorts Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI-Wert von Mgm Resorts bei 45,52, was als neutral eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 38, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine neutrale Einstufung.

In Bezug auf die fundamentale Bewertung weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mgm Resorts aktuell einen Wert von 85,83 auf, was 71 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie und einer "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Mgm Resorts-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 41,99 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 44,38 USD weicht somit um +5,69 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten liegen 7 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten für Mgm Resorts vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 55 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Mgm Resorts somit eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.