MGM Resorts Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Mgm Resorts, ein Unternehmen aus dem Markt "Casinos & Spiele", notiert aktuell (Stand 08:50 Uhr) mit 40.17 USD nahezu unverändert (+0.02 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Unser Analystenteam hat Mgm Resorts auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Mgm Resorts wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Sell" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Mgm Resorts auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Dividende: Mgm Resorts hat mit einer Dividendenrendite von 0,03 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3.08%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche beträgt -3,05. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Mgm Resorts-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 8 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Mgm Resorts-Aktie sind 7 Einstufungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Mgm Resorts vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 56,44 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (40,17 USD) ausgehend um 40,5 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Mgm Resorts von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.