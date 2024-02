MGM China Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

In den letzten vier Wochen gab es bei Mgm China eine positive Veränderung in der Stimmung und in der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut". Auch im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" hat Mgm China eine überdurchschnittliche Rendite erzielt, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt mit 18,5 deutlich unter dem Branchendurchschnitt, was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist. Insgesamt erhält die Aktie daher auch in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Trend der Aktie positiv ist, sowohl auf Basis der letzten 200 Handelstage als auch auf Basis der letzten 50 Handelstage. Aufgrund dieser Faktoren wird die Mgm China-Aktie auch in der technischen Analyse insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre MGM China-Analyse vom 12.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich MGM China jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen MGM China-Analyse.

MGM China: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...