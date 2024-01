MGM China Aktie: Aufschrei, garantiert!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er analysiert die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Der RSI für die Mgm China-Aktie der letzten 7 Tage liegt aktuell bei 24, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI für die letzten 25 Handelstage beträgt 26,38 und zeigt ebenfalls eine Überverkauft-Situation, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Mgm China-Aktie eine Rendite von 10,43 Prozent erzielt, was mehr als 6 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, die eine mittlere Rendite von -4,44 Prozent verzeichnet, liegt die Rendite von Mgm China mit 14,87 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit positiven Themen an zwei Tagen und überwiegend negativer Kommunikation an vier Tagen. Die Anleger haben sich auch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Mgm China ausgetauscht, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt die Aktie von Mgm China nur eine schwache Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment und die weichen Faktoren bei der Einschätzung der Aktie von Mgm China.