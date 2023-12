MGE Energy Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde festgestellt, dass das Unternehmen keine signifikant höhere oder niedrigere Aufmerksamkeit erhalten hat als üblich. Daher erhält die Mge Energy-Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite der Mge Energy-Aktie bei 2,38%, was 2,25 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt für Stromversorger. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Mge Energy-Aktie mit einem Wert von 22,33 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstiger erscheint und kann daher als "Gut" bezeichnet werden.

Der Relative Strength Index (RSI) der Mge Energy-Aktie liegt bei 81,69, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 59,9, was zu einer Einstufung als "Neutral" für die letzten 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtrating von "Schlecht".

Die Bewertung der Mge Energy-Aktie basierend auf verschiedenen Kriterien ergibt also ein insgesamt neutrales bis schlechtes Bild, wobei die Dividendenpolitik und der Relative Strength Index als besonders kritisch einzustufen sind.