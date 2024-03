MGE Energy Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Kurs als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Mge Energy liegt bei 24,53, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 32,05 und zeigt eine "neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau an. Insgesamt wird die Aktie daher als "gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Mge Energy. Daher erhält die Aktie eine "neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Mge Energy wurde deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem insgesamt "schlechten" Rating für die Aktie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mge Energy liegt bei 22 und damit unter dem Durchschnitt der Branche "Stromversorger" (KGV von 125,79). Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie damit unterbewertet und erhält eine "gute" Bewertung auf dieser Stufe.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Mge Energy-Aktie sind 0 Einstufungen "gut", 0 "neutral" und 1 "schlecht". Das bedeutet im Durchschnitt ein "schlechtes" Rating für das Wertpapier. Die abgegebenen Kursziele ergeben einen Durchschnitt von 67 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -13,27 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist somit "schlecht". Insgesamt erhält Mge Energy von den Analysten ein "neutral"-Rating.