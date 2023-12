MGE Energy Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

In den letzten Wochen konnte eine Zunahme positiver Kommentare über Mge Energy in den sozialen Medien beobachtet werden, was zu einer deutlich gestiegenen Aufmerksamkeit seitens der Anleger führte. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte ebenfalls positive Signale und die Aktie erhielt daher eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" konnte Mge Energy mit einer Rendite von 5,35 Prozent eine überdurchschnittliche Performance erzielen. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Stromversorger"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von 4,86 Prozent liegt das Unternehmen mit 0,49 Prozent darüber. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 0-mal die Einschätzung "Gut", 0-mal "Neutral" und 1-mal "Schlecht" für Mge Energy vergeben, was langfristig zu einem "Schlecht"-Rating seitens institutioneller Analysten führt. Auch die Prognose eines mittleren Kursziels bei 67 USD, basierend auf dem aktuellen Kurs von 72,44 USD, führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung durch die Analysten.

Fundamental betrachtet wird Mge Energy im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Stromversorger) als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 22,33 deutlich unter dem Branchen-KGV von 124,84 liegt. Auf dieser Grundlage ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.