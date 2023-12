MGC Pharmaceuticals Aktie: Das ist ein Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "MGC Pharmaceuticals":

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet für Aktien das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Für die Mgc-Aktie beträgt der RSI-Wert 42,11, was auf ein neutrales Signal hinweist. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 72, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Einstufung als "Schlecht" gemäß dem RSI.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien geben ebenfalls Aufschluss über das aktuelle Bild einer Aktie. In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild der Mgc-Aktie, weshalb sie als neutral bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis führt.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war vor allem von positiven Themen geprägt, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

In der technischen Analyse wird die Mgc-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft, da der Kurs um +51,52 Prozent über dem GD200 verläuft. Allerdings ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage eine Abweichung von -41,86 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt entspricht dies einer Einstufung als "Neutral".