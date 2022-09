MEYLE Ingenieure lösen Teslas Quietsch-Problem / Automechanika-Neuheit: MEYLE präsentiert verbesserten Querlenker für Tesla Model 3 und Model Y

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Hamburg (ots) -Quietscht der Tesla an der Vorderachse, ist das nicht nur unerwartet für die sonst so leisen Premium-Elektroautos, sondern es weckt auch den Ehrgeiz der MEYLE Ingenieure aus Hamburg. Nachdem seit Anfang des Jahres mehr und mehr Tesla-Fahrer aus der ganzen Welt von störenden Quietschgeräuschen bei Fahrzeugen der Reihen Model 3 und Model Y berichteten, präsentiert der Ersatzteilhersteller MEYLE AG (www.meyle.com) auf der Automechanika 2022 die Lösung: den neuen MEYLE HD-Querlenker für Tesla Model 3 und Model Y. Ein Entwicklerteam bei MEYLE hat das Problem identifiziert und ein verbessertes Ersatzteil entwickelt, das verlässlich dafür sorgt, dass wieder Ruhe einkehrt.Der von Grund auf neu entwickelte Querlenker für Fahrzeuge der Reihen Tesla Model 3 und Model Y wird vom 13. bis 17. September auf der Automechanika in Frankfurt am Main, in Halle 4, Stand D41, erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Anfang 2023 wird das Qualitätsprodukt für Tesla-Fahrer und Werkstätten rund um den Globus verfügbar sein. MEYLE bietet damit eine Lösung, die technisch neu entwickelt ist und zudem für Tesla-typischen Fahrspaß sorgt - ohne nerviges Quietschen. Ein weiterer Vorteil: Das MEYLE Teil ist dank einer Kooperation mit ClimatePartner klimaneutral.Problemen auf den Grund gehen. Aus Prinzip!"Quietschgeräusche können bei vielen Alltagsgegenständen nach einiger Zeit auftreten", sagt Stefan Bachmann, Leiter Fahrwerk & Lenkung von MEYLE. "Von einem Tesla haben wir dies allerdings weniger erwartet. Wir sind mit Autoenthusiasten überall auf der Welt vernetzt und immer auf dem möglichst neuesten Stand, wenn es um Trends oder akute Probleme geht. Vor allem, wenn es um anfällige Fahrwerkstechnik geht, machen wir uns direkt auf die Suche nach einer möglichen Lösung. Diesem merkwürdigen Quietschen wollten wir sofort auf den Grund gehen. Aus Prinzip eben."Nach zahlreichen Begutachtungen hat das Entwicklerteam festgestellt, dass der Tesla-Querlenker konstruktionsbedingt nicht ausreichend vor Nässe geschützt ist: Bei Regen fließt Wasser direkt von der Windschutzscheibe über den Wasserablauf zum Querlenker. Als Folge tritt Wasser in das Traggelenk ein und führt somit zu dem ungeliebten und nervigen Quietschgeräusch. In seltenen Fällen kann auch die Lenkpräzision darunter leiden.Durch das hohe Leistungspotenzial sowie durch das hohe Fahrzeuggewicht von Elektrofahrzeugen werden Fahrwerkskomponenten stark beansprucht. Diese Bedingungen setzen den Querlenker enorm unter Stress. Auch die Lagerbuchsen können unter dieser starken Belastung frühzeitig verschleißen. Fahrer bemerken den Defekt meist durch quietschende Geräusche, ausgehend vom oberen Querlenker der Vorderachse. Andere wiederum berichten von einem Klappern des Fahrwerks.Ein Tesla-Teil und das HD-Prinzip: Was konkret verbessert wurde"Wenn wir es nach der Identifikation einer Schwachstelle, Ursachenforschung, Entwicklungsarbeit und zahlreichen Tests geschafft haben und den ersten Prototyp eines künftigen HD-Teils in der Hand halten, ist das jedes Mal wieder etwas Besonderes für uns. Bei einem Premium-Fahrzeug wie Tesla umso mehr. Letztlich sind das genau die Momente, für die wir jeden Tag unser Bestes geben", so Stefan Bachmann, Leiter Fahrwerk & Lenkung. Beim Re-Engineering des MEYLE HD-Querlenkers für den Tesla führten vier entscheidende Veränderungen zum Erfolg:1. Ein stabiles Design des Lenkerkörpers aus hochfestem, geschmiedetem Aluminium verbessert die Steifigkeit und spart Gewicht im Gegensatz zum Original-Querlenker, der aus einem Stahl-Kunststoff-Verbund besteht. Das FEM-optimierte Design (FEM - Finite-Elemente-Methode) sorgt zudem für hohe Sicherheitsreserven bei geringem Eigengewicht.2. Das Traggelenkdesign kommt ohne eine Verbördelung aus, sodass kein Wasser eindringen kann. Stehendes Wasser wird vermieden und absolute Dichtigkeit gewährleistet. Der beim Original-Tesla-Querlenker problematische Wassereintritt ist somit kein Thema mehr.3. Das Kugelgelenk selbst hat einen größeren Durchmesser als beim Originalteil und kann auftretende Kräfte auf mehr Fläche verteilen. Das ist angesichts der großen und häufig abgerufenen Lasten der leistungsstarken Fahrzeuge essenziell für ein langlebiges Ersatzteil.4. Die Lagerbuchsen wurden ebenfalls optimiert. Das sorgt ebenso für eine erhöhte Lebensdauer.MEYLE HD: Technisch optimierte Teile seit 20 JahrenIn allen MEYLE HD-Teilen steckt intensive Entwicklungsarbeit. Daher gibt der Ersatzteilespezialist beim HD-Querlenker für das Tesla Model 3 und Model Y, wie bei allen HD-Teilen, eine vierjährige Garantie (www.meyle.com/garantie). Mit der HD-Reihe bringt MEYLE bereits seit 20 Jahren eigene, technisch optimierte Ersatzteile auf den Markt. Bis 2030 will das Unternehmen klimaneutral sein. Der HD-Querlenker für Tesla ist Teil eines klimaneutralen Portfolios, das MEYLE im Rahmen der Automechanika präsentiert.Partner der Freien Werkstätten: Wachsendes Portfolio für ElektromobilitätMit Produkten wie dem HD-Querlenker für Tesla unterstreicht MEYLE seine Expertise im Bereich E-Mobilität. Neben dem neuen HD-Querlenker bietet MEYLE seinen Kunden in Handel und Werkstätten ein breites und schnell wachsendes Produktportfolio für Elektrofahrzeuge unterschiedlicher Hersteller an. Das umfangreiche MEYLE Portfolio für Fahrzeuge mit EAntrieb konnte innerhalb der letzten drei Jahre verdreifacht werden. 